Агропромышленная выставка Тюмень Агро состоится 21 и 22 марта

XII агропромышленная выставка Тюмень Агро – 2024 «Техника. Технологии. Инновации. Наука» пройдет 21-22 марта. Событие состоится на базе выставочного комплекса «Пышминская Долина» в поселке Винзили Тюменского района. Заявки на участие в выставке подали более 62 компаний из 21 региона Российской Федерации. Также ожидаются гости из Республики Беларусь и государства Нидерланды.

В рамках выставки будет представлена и продемонстрирована в работе современная сельскохозяйственная техника российского и импортного производства.

Как сообщают в региональном департаменте агропромышленного комплекса, число образцов сельскохозяйственной техники, которые представят на выставке, выросло до 165 единиц. При этом производители обещают представить более 30 новинок, которых еще нет на территории Тюменской области.

В программе выставки предусмотрено проведение семинаров, круглых столов, олимпиады инженеров. Участники и гости смогут посмотреть мастер-класс от производителей техники, а также принять участие в тест-драйвах новейшей техники – пяти тракторов и мини-экскаватора, говорят организаторы.

Общая площадь выставки составит более 5 тыс. м2, а открытая выставочная площадь – 8 га. Посетить Тюмень Агро – 2024 «Техника, Технологии, Инновации, Наука» и поучаствовать в различных мероприятиях могут все желающие.