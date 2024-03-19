В Тюмени прошел этап Кубка России по альпинизму в комбинации

В Тюмени на базе Центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта «Пионер» прошел заключительный этап Кубка России по альпинизму в комбинации. Порядка 40 спортсменов приняли участие в соревнованиях, сообщает департамент физической культуры и спорта

Среди участников альпинисты из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Кировской, Московской и Тюменской областей, а также Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Победителями и призерами по итогам прохождения трасс стали: среди женщин – спортсменки из Кировской области, среди мужчин – спортсмены из Кемеровской области.

Как отметил руководитель Центра туризма и краеведения Тимур Гайнуллин, такие значительные спортивные события, как Кубок России, способствуют развитию и популяризации альпинизма в нашей стране. Он пояснил, что альпинизм в комбинации – тяжелая дисциплина, в ней участвуют очень мало спортсменов, и все они – альпинисты-универсалы. Очень тяжело держать форму, поэтому обычно спортсмены квалифицируются в чем-то одном. Но молодежь уже начинает осваивать эту сложную дисциплину.

«Кубок России по альпинизму в комбинации стал не только важным шагом в развитии этого спорта, но и показал, что у нас есть способные и талантливые спортсмены, готовые соревноваться на международном уровне. Это исторический момент, первый финал Кубка России в комбинации, и он прошел в Тюмени», – подчеркнул Тимур Гайнуллин.