Более 84 процентов избирателей Тюменской области приняли участие в выборах главы государства

Губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении поблагодарил всех жителей Тюменской области, принявших участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Он заявил, что тюменцы, сибиряки, были и остаются надежной опорой Родины.

Более 84 процентов избирателей региона воспользовались своим правом выбора главы государства. По предварительным данным облизбиркома за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 84,83 процента избирателей, или 839 051 человек.

6,27 процента голосов набрал кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, 6,09 процента – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, 2,04 процента – кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Губернатор Александр Моор поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

«Этот результат показывает поддержку той политики, которую проводит наше государство. Того курса, который держит наш президент… Сегодня мы отстаиваем интересы Родины на поле боя. Укрепляем технологический суверенитет Отечества. Противостоим санкциям. Но вместе мы победим! Выбор сделан. Продолжим жить и работать ради будущего наших детей, ради будущего великой России», – сказал глава региона.