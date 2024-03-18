В России снизился спрос на бананы на фоне их подорожания

В России зафиксировали снижение спроса на бананы на фоне их подорожания. С начала 2024 года покупатели приобрели в торговых сетях на 20% меньше бананов год к году Это следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, которые приводит РБК. В натуральном выражении продажи бананов упали, при этом в рублях их продажи за первые два месяца текущего года выросли почти на 18% к прошлому году.

Спрос упал и на другие фрукты. По данным аналитиков, продажи фруктов в январе— феврале снизились на 10% в натуральном выражении к прошлому году, хотя потратили на них на 19% больше, чем годом ранее. Так, яблоки, которые считаются наряду с бананами одними из самых популярных фруктов, в первые два месяца этого года покупали на 9% меньше в натуральном выражении, чем год назад, а траты на них выросли на 13,5%.

Заметный рост стоимости бананов произошел в марте 2022 года. Тогда в течение месяца эти фрукты подорожали почти на треть - с 97,3 руб. в феврале до 128 руб. за 1 кг в марте. В августе 2022 года бананы подешевели до 80 руб. за 1 кг., а в апреле 2023-го вновь подорожали - до 129,6 руб.