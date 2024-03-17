​Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon оказалась фейком

Массового закрытия пунктов выдачи Ozon не будет. Онлайн-ретейлер опроверг информацию об этом, отметив, что в субботу не смогли открыться около 70 пунктов из-за технических причин.

«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов», – рассказала компания в телеграм-канале.

Информация о массовом закрытии также появилась из-за того, что с апреля онлайн-ретейлер введет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов.