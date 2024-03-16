Фиджитал-центр в Тюмени начнет свою работу с 18 марта. Об этом сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. На спортивной площадке нового поколения «Мой фиджитал» создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков в классических и в цифровых видах спорта.

Тюменский центр стал четвертым, открывшимся в России. В новом киберпространстве смогут тренироваться спортсмены старше 14 лет. «Мой фиджитал» будет работать ежедневно с 9 до 20 часов.

Современный центр объединяет цифровую зону, где спортсмены могут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности, и спортивное пространство, где оборудованы скейт-парк, памп-трек и игровые площадки.Занятия в фиджитал центре будут проходить в три этапа: разминка, тактический и физический этапы.

Центр можно посещать с мобильного приложения «Мой фиджитал», с помощью которого возможно удаленно бронировать спортивные площадки и игровые зоны, отслеживать индивидуальные результаты прогресса, участвовать в турнирах. Интегрированная система геймификации позволяет набирать баллы, достижения, получать задания и советы для развития игровых навыков.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая новый спортивный центр, фиджитал-спорт – хорошее средство для комплексного развития человека.