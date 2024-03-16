Что можно и нельзя делать в шестой день Масленицы

Суббота, 16 марта, носит название Золовкины посиделки, так как сегодня девушки собираются вместе. Молодые жены приглашают к себе родственниц со стороны мужа — золовок, а вместе с ними и подруг. Если золовки и сестры мужей были незамужними, невестка приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры мужа были, наоборот, замужем, то невестка звала свою замужнюю родню.

При встрече они обсуждали быт и последние новости, удивляли друг друга своими кулинарными талантами, а также гадали на будущее. Важно, чтобы стол был накрыт большим количеством еды, а дом убран и чист. Нужно угостить каждого, кто приходит в дом, и убедиться, что гость ушел довольным.

В этот день нужно быть благожелательным и щедрым. Недопустимы конфликты и ссоры.