Цифровая экосистема МТС на основе обезличенной Big Data проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года. Доля пользователей популярного мессенджера составила 60% от общего числа жителей региона. Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место среди российских регионов по доле проникновения Telegram.

Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходили в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.

Чаще всего Telegram в России используют жители Магаданской области (70%), Якутии (67%) и Санкт-Петербурга (65%). Четвертое место разделили Камчатский край, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика с долей проникновения 61%. На пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Мурманская область, Республика Алтай, Сахалинская область, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ – в этих регионах около 60% жителей ежемесячно пользуется мессенджером Telegram.

Стоит отметить, что с момента блокировки в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Instagram* снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе, в Telegram – ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 года выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Методология исследования

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

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* - Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

- Сравнивались показатели февраля 2022 года и декабря 2023 года, февраль 2022 года – последний полноценный месяц работы запрещенных на территории РФ социальных сетей Instagram и Facebook. Блокировка Facebook произошла 4 марта 2022 года, блокировка Instagram – 14 марта 2022 года.