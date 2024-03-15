Болгария с апреля начнет оформлять россиянам шенгенские визы

Болгария впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы. Подача и рассмотрение документов заявителей стартуют с 1 апреля, сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге», — сообщили представители посольства.

Они добавили, что сроки ожидания в очереди на подачу документов «будут как у других стран Шенгенского пространства».

Болгария выдает визы двух категорий: типа С (со сроком пребывания в стране до 90 дней), и типа D (со сроком пребывания в Болгарии более 90 дней). По визам типа С, выданным до 31 марта 2024 года, возможен «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра», уточнили в посольстве. Выданные до этой даты долговременные визы типа D дадут возможность для кратковременных поездок в другие страны Шенгенского пространства.

Ранее национальные визы, выданные Болгарией, позволяли посещать только эту страну, а также Румынию и Кипр.