Что можно и нельзя делать в пятый день Масленичной недели

По традиции в пятый день Масленицы женатые мужчины приглашали в гости свою тещу. Для молодых супругов это был волнительный и ответственный момент. Нельзя было жалеть угощений на столе. Считалось, что чем разнообразнее начинка в блинах и пышнее стол, тем больше зять любит и уважает свою тещу. В народе по этому поводу появилась фраза: «Хоть тещины блинки и сладки, да сегодня угощают зятьки».

Как правило, еду на стол готовила сама хозяйка дома, но иногда на помощь приходила мать. Она могла заранее отправить дочери все необходимое для выпечки блинов: посуду, муку, масло. Собираясь за семейным столом, родители не только вкусно ели, но и вели беседы: давали напутствия молодым, как вести хозяйство, заботиться о детях.

Следуя традициям, сегодня лучше посвятить время своим близким. Не стоит унывать, жаловаться на близких другим людям. Не рекомендуется выбрасывать старые вещи и выметать пол возле порога. По старинным верованиям, так можно вымести удачу.