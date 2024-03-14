Тюменская область поделилась достижениями в День искусственного интеллекта

На международной выставке-форуме «Россия» Тюменская область поделилась своими достижениями в области внедрения ИИ-технологий в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, сообщает региональный департамент информатизации.

Тюменская область входит в лидирующую группу регионов по индексу ИИ-зрелости. В вопросах развития искусственного интеллекта в области используется системный подход. В регионе реализуется комплекс мероприятий по наращиванию компетенций и практик применения цифровых решений с использованием технологий ИИ «Нейротех». Также активную работу ведет проектный офис по внедрению ИИ-технологий.

ИИ-решения в регионе применяются в первую очередь в сфере обеспечения безопасности граждан, медицине, транспортной отрасли, при предоставлении услуг МФЦ, записи на приме к врачу, консультировании по арендной плате за земельные участки, по работе центров занятости.

На выставке рассказали о региональном проекте, реализованном в декабре 2023 года. Это система поддержки принятия врачебных решений, которая обеспечивает комплексную оценку здоровья и профиля рисков пациента. Она автоматически определяет вероятность развития более 40 заболеваний и формирует рекомендации о принципах лечения и тактике ведения пациента.