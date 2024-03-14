Россияне рассказали о самых больших безрассудствах в студенческие годы

Большинство россиян самым большим безрассудством в студенческие годы назвали прогулы пар и сессий. Такой ответ дали 8% участников опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1600 респондентов из всех округов России.

На втором месте оказались студенческие свадьбы (6%). Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями. По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

«1 из 100 исправлял оценки в зачетке, сдавал экзамены без подготовки, ударялся в загул накануне защиты дипломной работы, был уличен преподавателем в использовании шпаргалок. Еще 1% в шоке от того, как ему удавалось совмещать учебу в вузе с родительством», - говорится в сообщении.

Некоторые россияне вспомнили о таких безумных поступках, как прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.

Каждый третий участник опроса заявил, что не совершал безрассудных поступков в студенческие годы.