В Ишиме построят новое здание больницы

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы в Ишиме. Контракт уже заключен и в ближайшее время начнется подготовка строительной площадки к заливке фундамента.

«В прошлом году, когда был с рабочей поездкой в Ишиме, местные жители обозначили одну из главных проблем: городу необходимо новое современное здание поликлиники областной больницы № 4. Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам», – сообщил глава региона.

Здание новой поликлиники будет рассчитано на 600 посещений в смену. Сюда переедут поликлиники № 1 и № 3, женская консультация, терапевтическое отделение. Также предусмотрено место для взрослой и детской стоматологических поликлиник. Строительство запланировано завершить весной 2026 года.

В 2024 году в регионе начнется строительство еще двух объектов здравоохранения. Заключен контракт с подрядной организацией, которая возведет стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы в поселке Винзили Тюменского района. Планируется объявить конкурс на поиск подрядчика для строительства филиала поликлиники областной больницы № 19. Медучреждение, рассчитанное на 240 посещений в смену, построят по программе модернизации первичного медицинского звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поселке Богандинском Тюменского района.