Ремонт школы села Княжево завершится в этом году

В школе села Княжево Тюменского района идет капитальный ремонт. Из бюджета Тюменской области выделены средства не только на сам капремонт, но и на приобретение мебели, инвентаря и современного оборудования.

Обновленное здание средней школы с дошкольным отделением планируют открыть к 1 сентября. В этом учебном году ребята учатся в соседнем поселке Богандинский.

Ремонтные работы начались летом прошлого года. Строители уже укрепили фундамент, отремонтировали наружную канализацию, вентиляцию и отопление, систему водоснабжения и электроосвещения. В настоящее время завершают внутренние строительные и отделочные работы. В знании сделали перепланировку, благодаря чему появилось место для открытия дошкольной группы.

Благоустройство территории начнут с приходом тепла. Возле школы оборудуют спортивную зону с беговой дорожкой на три полосы, поле для мини-футбола, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, яму для прыжков в длину, полосу препятствий, площадку для занятий гимнастикой. Появятся зона отдыха и отдельная игровая и спортивная территория для дошколят.

После ремонта – в новом учебном году – около 130 детей смогут продолжить обучение в родном селе.

Напомним, в конце прошлого года в поселке Иртыш Вагайского района была открыта новая школа.

«Действуем поступательно. В ближайшие два года в бюджете предусмотрели средства на проектирование и строительство в области еще 30 школ», – отмечал тогда губернатор Тюменской области Александр Моор.