Бизнес-миссия Тюменской области в Беларусь дала результат

Бизнес-миссия делегации Тюменской области в Республику Беларусь стала результативной для научно-производственного объединения «Базовое машиностроение». Недавняя поездка помогла предприятию расширить круг потенциальных партнеров, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

НПО «Базовое машиностроение» не первый год оказывает услуги деловым партнерам по ремонту высокотехнологичного оборудования в рамках программы импортозамещения. Налажены связи с такими предприятиями, как концерн «Белнефтехим», ГПО «Белэнерго», ОАО «Белгазстрой», ОАО «Беларуськалий». Теперь предприятие предложило содействие в продвижении станков, которые изготавливаются в Беларуси.

«Установив их на тюменском заводе, мы становимся своеобразной выставочной и в то же время рабочей площадкой для всех заинтересованных в сотрудничестве. Мы открыты для всех проектов, которые касаются развития производства и популяризации рабочих профессий», – говорит генеральный директор НПО «Базовое машиностроение» Павел Гончаров.

Популяризируя рабочие профессии, тюменский завод стал участником информационно-познавательной программы «Умникум», в рамках которой юные журналисты рассказывают сверстникам об уникальных свойствах газа, его добыче о предприятиях, которые работают в нефтегазовой отрасли. Журналистам показали ювелирную работу на станках токарей завода и рассказали об этой важнейшей в газотурбостроении профессии.