Священный месяц Рамадан начался 11 марта

Начало священного месяца Рамадан в 2024 году наступило в ночь с 10 на 11 марта. Это девятый месяц лунного мусульманского календаря − в это время необходимо соблюдать строгий пост.

«С закатом солнца в воскресенье для мусульман всего мира наступает священный месяц Рамадан. В этот период, с восхода солнца и до заката, правоверные не употребляют пищу, не пьют воду. В Рамадан должны прекращаться все военные конфликты, ссоры, распри. Это месяц благих дел, благотворительных проектов, время молитв и чтений Корана в мечетях и молельных домах», − рассказал в «РИА Новости» первый зампред Совета муфтиев России (СМР), зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

Священный месяц Рамадан продлится до 9 апреля.