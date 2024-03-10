Стали известны результаты антипремии «Золотая малина»

Главным призером одной из самых авторитетных антипремий в мировой кинематографе — «Золотая малина» — стал фильм «Винни-Пух: Кровь и мед». Виртуальная церемония вручения призов прошла накануне — кстати, малину вручили уже в 44-й раз, отмечает ИнтерМедиа.

Ужасный «Винни-Пух» победил аж в пяти номинациях — к слову, во всех, в которых он был заявлен: худший фильм, худший режиссер и сценарист Рис Фрэйк-Уотерфилд, худший экранный дуэт (здесь были отмечен Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц), худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел.

Также героями антипремии стали актриса Меган Фокс, получившая два приза; еще один призером — Сильвестр Сталлоне — по праву считается завсегдатаем «Золотой малины».