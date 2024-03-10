Ученые предлагают новые идеи строительства на Луне

Оптоволоконная сейсмическая сеть может быть построена на Луне: с такой идеей выступили ученые Океанографического института Вудс-Хоул, сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Seismological Research Letters.

Специалисты считают, что такая сейсмическая сеть поможет добыть информацию о глубокой структуре ядра Луны. «Система распределенного акустического зондирования работает на основе крошечных дефектов внутри длинного оптического волокна, — приводит объяснения исследователей lenta.ru. — Прибор, называемый запросчиком, на одном конце волокна посылает лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна и возвращаются к прибору. Когда волокно повреждается сейсмической активностью, исследователи могут изучить изменения в отраженных импульсах, чтобы узнать больше о возникающих сейсмических волнах».

Одна из главных проблем — даже не строительство, а вопрос обеспечения сети питанием и ремонтом. Если его решить, что оборудование сможет работать годами, уверяют ученые.