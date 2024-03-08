Россиянки рассказали о самых необычных подарках на Международный женский день

Фантазии мужчин России можно только позавидовать: представительницы прекрасного пола рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта. Опрос провел сервис SuperJob в 344 населенных пунктах страны среди 1600 респондентов.

«В топ-5 рейтинга необычных подарков к Международному женскому дню вошли цветы, домашние питомцы, путешествия, кухонная утварь и украшения», — отмечают исследователи.

Попадание в этот список цветов связано с уникальностью. Некоторых видов: так, некоторые женщины получали, например, цветущую опунцию. Также выдающимся могло показаться количество цветов — 101 роза и так далее.

Среди домашних питомцев чаще всего дарят собак, кошек и попугаев — о них рассказали по шесть процентов опрошенных. По три процента респонденток назвали необычными подарками путешествия и кухонную утварь.

Один процент опрошенных женщин получил автомобиль, столько же — одежду, обувь, бытовую техника, смартфоны планшеты и прочие более-менее очевидные подарки.

«Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье, солености, сертификаты в spa, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат», — заключили исследователи, напоследок поделившись грустной статистикой: четыре из десяти россиянок сообщили, что необычных подарков на 8 Марта не получали никогда.