Предложение квартир на вторичном рынке в России упало на 7%

В России предложение квартир на вторичном рынке упало на 7% за год. Спрос на жилье также снизился, а цены выросли на 13%, пишет Forbes со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Число предложений на вторичном рынке сократилось в 28 из 33 городов исследования. Сильнее всего — в Казани, где доступных квартир стало меньше на треть. Больше всего увеличился выбор в Краснодаре (+17%) и Новосибирске (+6%).

Спрос на «вторичку» упал в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Наибольшее падение зафиксировали в Москве - сразу на треть, в Екатеринбурге — на 14%, в Краснодаре — на 13%, в Новосибирске — на 12%. Рост на 1% произошел в Санкт-Петербурге.

Эксперты объясняют снижение спроса на квартиры в старом фонде высокими ставками по кредитам. Покупатели предпочитают жилье на первичном рынке, где есть льготные ипотечные программы.

По оценке экспертов, снижение спроса дает пространство для торга. «Квартиру можно купить со скидкой до 10% от изначально указанной в объявлении стоимости», - рассказал изданию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.