В России за год на 60% выросло число корпоративных банкротств

В России впервые с 2021 года начало расти количество корпоративных банкротств. За первые два месяца 2024 года число обанкротившихся компаний выросло почти на 60% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные акты в ЕФРСБ.

В январе текущего года банкротами признали 571 компанию, в феврале — 771. В 2023 году их было 364 и 478 соответственно. Прирост за первый месяц зимы этого года составил около 57%, за второй — 61%.

До этого число банкротств на протяжении нескольких лет снижалось: в 2021 году оно составляло 10 306 случаев, в 2023-м — 7400. Однако в 2024-м рост числа банкротств может оказаться устойчивым — на это указывает статистика по процедурам наблюдения. Эта процедура показывает количество запусков новых банкротных процессов в корпоративной сфере. По данным Федресурса, в 2023 году наблюдение было введено в 7532 компаниях — на 44,1% выше показателя 2022 года (5225 юрлиц).