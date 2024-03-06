В конце марта в Тюменской области пройдут чемпионаты по профессиональному мастерству

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Чемпионат высоких технологий – Тюменская область 2024» объединят 520 конкурсантов и свыше 600 экспертов. С 25 по 31 марта в городах Тюмень, Тобольск, Ишим и Ялуторовск будут организованы 24 соревновательные площадки, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы и способствует повышению значимости и престижа рабочих профессий. В этом году участники будут соревноваться по 92 компетенциям, 10 из которых введено впервые. Среди новых компетенций – агрономия, акушерское дело, дополнительное образование детей и взрослых, нейросети и большие данные, эксплуатация беспилотных авиационных систем и другие.

Чемпионат высоких технологий станет новинкой этого года. Он представляет собой уникальную соревновательную площадку для наиболее динамично развивающихся направлений в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Соревнования состоятся по двум компетенциям: разработка мобильных игр и технологии искусственного интеллекта в беспилотных системах.

В программу чемпионата также войдет обширная деловая программа и торжественная церемония закрытия с объявлением имен победителей и призеров.