Каждая пятая россиянка равнодушна к 8 Марта

Каждая пятая женщина в России (20%) равнодушно или скептически относится к празднику 8 Марта. Это выяснили аналитики платформы онлайн-исследований «Кукушка». Они опросили 500 мужчин и 500 женщин от 18 до 50 лет из крупных городов России с населением более 50 000 жителей, пишет Forbes.

Результаты опроса показали, что почти половине женщин (46%) нравится идея празднования 8 Марта. При этом 18% считают эту дату важной, а 16% искренне любят этот день. Однако 80% участниц исследования согласны с тем, что праздник стал слишком коммерциализированным, утратив первоначальную идею.

Все больше россиянок видят в 8 Марта возможность обсудить и привлечь внимание к проблемам гендерного неравенства (22%). Тех, кто оценивает праздник как просто день женственности и красоты, меньше (16%). Половина (50%) опрошенных россиянок считают, что празднование 8 Марта усиливает стереотипы о ролях мужчин и женщин в обществе.

Интересно, что большинство опрошенных мужчин (80%) относятся к 8 Марта положительно, считая его важным и любимым праздником. Для 44% мужчин праздник означает наступление весны, для 37% — Женский день, а для 9% это день защиты прав женщин и борьбы за равноправие полов. 4% мужчин прежде всего ценят 8 Марта за дополнительный выходной.