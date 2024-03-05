Россияне стали больше работать и даже поставили рекорд

В 2023 году продолжительность рабочего времени в России достигла рекордных показателей за последние 19 лет, следует из данных Росстата. Средняя длительность рабочего дня составила 7,17 часа, увеличившись на 4 минуты по сравнению с предыдущим годом. На каждого работника в году пришлось в среднем 1770 рабочих часов, что также является максимальным значением с 2005 года, пишет Forbes.

Эксперты объясняют увеличение отработанного времени дефицитом рабочей силы в стране. Во ВНИИ труда Минтруда России отмечают, что повышение продолжительности рабочего дня связано с высокой загрузкой производственных мощностей, а также выходом работников из режимов неполного рабочего времени.

По данным статистики, больше всего в 2023 году работали сотрудники сферы рыболовства, административной деятельности и здравоохранения. В то же время у работников воздушного и космического транспорта, угледобытчиков, сотрудников в сфере добычи нефти и газа продолжительность рабочего дня оказалась ниже среднероссийского показателя.