Тюменский межуниверситетский кампус презентовали на федеральном уровне

Презентация концепции Тюменского межуниверситетского кампуса, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты», состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус». Проект представили на стенде в виде макета и интерактивного монитора.

Кампус должен объединить потенциал университетов и научно-технологических предприятий для подготовки молодых энергичных предпринимателей и ученых, которые захотят остаться жить и трудиться в Тюменской области, развивая региональную экономику, заявил губернатор Александр Моор.

Зрители впервые увидели макет будущего кампуса и обширной прилегающей инфраструктуры. С помощью интерактивной панели участники фестиваля узнали о высоком уровне научно-технологического развития Тюменской области.

«На Всемирном фестивале молодежи очень много гостей, в том числе студентов, из разных стран мира, а также республик, краев и областей Российской Федерации. Концепция кампуса предполагает, что мы создаем его не только для выпускников средних школ Тюменской области, Югры, Ямала и других соседних регионов. Для нас очень важно, чтобы он работал как точка притяжения для молодых, талантливых, амбициозных ребят из дружественных стран», – подчеркнул Александр Моор.