В Тобольске началась заливка фундамента нового завода по производству полипропилена, который станет частью действующего комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На строительной площадке уже началось бетонирование оснований для установок нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2).

«Свайные работы еще продолжаются на отдельных участках параллельно с заливкой фундаментов, а уже этим летом начнем доставку технологического оборудования», – прокомментировал ход строительства руководитель проектного офиса ДГП-2 Денис Кульков.

Крупнейший нефтехимический комплекс России «ЗапСибНефтехим» (СИБУР) приступил к строительству нового объекта в августе 2023 года. Проектная мощность завода составит 570 000 тонн полипропилена в год, что в полтора раза увеличит возможности производства этого вида полимеров. На заводе будет создано 370 рабочих мест, ещё около двух тысяч рабочих мест появится в смежных отраслях.

Губернатор Александр Моор назвал строительство нового производства важным этапом поступательного развития региональной экономики. Отметив, что проект поддержан правительством России, он заверил, что Тюменская область со своей стороны также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот.

«Новое производство полипропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны», – заявил глава региона.