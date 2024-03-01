Каждый десятый работающий россиянин планирует продолжительный отдых на 8 Марта

Каждый десятый трудоустроенный россиянин планирует продлить отдых на 8 Марта отпусками и отгулами. У большинства (64%) таких планов нет, 13% пока не определились. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Superjob, который провели в преддверии праздника.

«Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно. Примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля: 13% мужчин и 12% женщин», - сказано в сообщении.

Участников опроса также спросили, как они относятся к празднику. Большинство женщин (55%) заявили, что однозначно любят 8 Марта. Каждой четвертой эта дата нравится, 18% нейтрально относятся к празднику. Большинство мужчин (67%) положительно относятся к 8 Марта, о нейтральном отношении сообщили 28% опрошенных.