К деятельности «Движения первых» в Тюменской области привлекут родителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание регионального Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Он заявил, что патриотическое воспитание детей и молодежи остается приоритетным направлением работы для органов власти.

2024 год объявлен в России Годом семьи, и это – отличный повод вовлечь родителей в деятельность «Движения первых», считает глава региона. Этот год также является юбилейным для Тюменской области, и региональное правительство внимательно рассмотрит инициативы участников движения, касающиеся празднования 80-летия региона. А тысяча ребят из области активно проведут летние каникулы, участвуя в программе «Время первых», сообщил губернатор.

Заместитель председателя правления Общероссийского «Движения первых» Марат Закиров, принимавший участие в заседании в режиме видео-конференц-связи, поблагодарил команды области за активное участие в конкурсе на получение грантов.

«В 2023 году по итогам нашего грантового конкурса Тюменская область получила свыше 63 миллионов рублей. Это очень хороший результат. По количеству грантов регион занял первое место в России. Все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Уверен, что и в 2024 году эта планка будет взята», – сказал Марат Закиров.

В завершении Александр Моор пожелал делегации, которая отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, достойно представить Тюменскую область: «Необходимо в этом году не снижать темп развития «Движения первых» в нашем регионе, который мы с вами сами определили. Мы не должны оставить без внимания ни одну инициативу наших ребят».