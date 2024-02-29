​Путин рассказал, кому в будущем можно доверить Россию

В будущем Россию можно доверить таким людям, как нынешние участники военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

«В переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», — сказал Путин.

Он выразил мнение, что участники спецоперации «не отступят» и «не предадут» и должны выходить на ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 г., ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее "Время героев"», – сказал президент.

Также участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность.