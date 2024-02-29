Президент РФ рассказал о планах на повышение продолжительности жизни россиян

К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. В настоящий момент средний показатель − 73 года, сообщил в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

«В дальнейшем нам предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом», − высказался Путин.

В России для увеличения показателя продолжительности жизни будет действовать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».