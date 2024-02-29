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​Владимир Путин: «Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года»

Президент РФ рассказал о планах на повышение продолжительности жизни россиян

​Владимир Путин: «Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года»
Фото: ru.freepik.com

К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. В настоящий момент средний показатель − 73 года, сообщил в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

«В дальнейшем нам предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом», − высказался Путин.

В России для увеличения показателя продолжительности жизни будет действовать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».


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Сегодня в 16:08, просмотров: 156, комментариев: 0
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