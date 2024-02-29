Президент РФ рассказал в Послании, что в 2023 году построили более 110 миллионов квадратных метров жилья

Президент России Владимир Путин поделился в Послании Федеральному Собранию, что в прошлом году в стране построили свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в полтора больше рекордного советского показателя в 1987 году. В то время было построено 72,8 миллиона квадратных метров.

«Важнее, что за последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе, более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки. И эта программа началась у нас в 2018. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребенком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года», − заявил президент.

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. При этом уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет. Так, льготная ставка кредита для этой категории останется прежней − шесть процентов.