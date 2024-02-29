Президент России в Послании рассказал о цели добиться устойчивого роста рождаемости

В сегодняшнем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул тему семьи. В своем выступление он отметил, что в ближайшие шесть лет страна должна добиться устойчивого роста рождаемости.

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Очевидно, что не только экономика, качество социальной сферы влияют на демографию, на рождаемость, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий», − заявил Путин.

В частности, президент затронул одну из острых проблем, влияющую на уровень рождаемости в стране − невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе и многодетные семьи.

«В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн. человек. И этого много, но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Причем, от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек», − подчеркнул Владимир Путин.

В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года планируется направит таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, добавил президент.

В выступление также было отмечено, что проблема бедности сейчас затрагивает более девяти процентов населения страны. Среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30 процентов.