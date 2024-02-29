Президент России в Послании рассказал о цели добиться устойчивого роста рождаемости

В сегодняшнем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул тему семьи. В своем выступление он отметил, что в ближайшие шесть лет страна должна добиться устойчивого роста рождаемости.
«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Очевидно, что не только экономика, качество социальной сферы влияют на демографию, на рождаемость, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий», − заявил Путин.
В частности, президент затронул одну из острых проблем, влияющую на уровень рождаемости в стране − невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе и многодетные семьи.
«В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн. человек. И этого много, но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Причем, от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек», − подчеркнул Владимир Путин.
В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года планируется направит таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, добавил президент.
В выступление также было отмечено, что проблема бедности сейчас затрагивает более девяти процентов населения страны. Среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30 процентов.
Отрадно, что до 2030 году будет работать Программа капитального ремонта школ и детских садов. На эти цели будет выделено 400 млр рублей. Эта тема актуальна и для Сургута. Школы, построенные в 60-70 гг. требуют капитального ремонта или полной реконструкции. Смотрите. Мы ломаем железнодорожный вокзал, построенный в 1988 году. Мы ломаем ГКЦ «Строитель». Мы чуть не сломали Кинотеатр «Аврора», введённая в 1984 году. Здание на Маяковского, 15, построенное в 1994 году признано было аварийным. Признали аварийным и сносим ещё не построив Станцию Юннатов и так далее и так далее. А школы и детсады, которым по 45-55 лет продолжают нести свою круглогодичную вахту. А здания построены из одного железобетона, цемента, кирпича, металла и тд. Благо бы в городе строили много школ и старые здания можно бы постепенно выводить из эксплуатации или проводить плановую реконструкцию или капитальный их ремонт.
Почему нужна реконструкция старых зданий? Потому, что нужна перепланировка помещений в зданиях и приведение их к новому современному стандарту с современной умной начинкой. В рамках текущего ремонта этого не сделаешь.
Радует и то, что Президент РФ обратил внимание на строительство новых школ, которых к 2030 году будет построено дополнительно по РФ 1500 и 100 новых детских садов.
Так что сегодняшний «стандарт Кравцова»: одна школа- на 500 тыс м2 или на 20-30 тысяч жителей «накроется медным тазом».
Судя по всему, взятые ГА обязательства по строительству к 2030 году 14 новых школ предстоит откорректировать до 20 новых школ и кроме того запустить программу реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов города.