Завершился второй тур IV (ХVI) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»

Завершился второй тур IV (ХVI) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть» и организаций-членов международной ассоциации транспортировщиков нефти, который проходил на базе АО «Транснефть – Сибирь» в г. Тюмени. Конкурсанты представили 22 доклада в секции № 4 «Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда, безопасность дорожного движения».

Участниками стали 27 молодых специалистов из 15 организаций российской нефтепроводной компании, успешно защитившие свои работы в первом туре на уровне предприятий. При оценке работ конкурсная комиссия учитывала новизну разработки, прикладное значение предложенных идей для дальнейшего развития системы трубопроводного транспорта и совершенствования производственных процессов, а также перспективы внедрения разработок и их экономическую эффективность.

Первое место занял молодой специалист Владимир Милехин из АО «Транснефть – Дружба» (г. Брянск), который представил разработку приспособления для извлечения льда после прорезки майны для установки зимних боновых заграждений. Оно позволяет сократить время на установку ЗБЗ при проведении работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на водоемах. «Впечатления от второго тура и организации конференции только положительные. Такие мероприятия вдохновляют на новые идеи, понимаешь, что работаешь на благо системы, на повышение безопасности своих коллег. Все участники достойные, много современных разработок, которые, на мой взгляд, необходимо применять», – рассказал инженер Владимир Милехин.

На втором месте - представитель АО «Транснефть – Урал» Юлия Мигачева (филиал «Челябинское нефтепроводное управление», г. Челябинск), предложившая экономичный способ альтернативной утилизации лома железобетонных изделий на своем предприятии.

Тюменских нефтепроводчиков представили два конкурсанта: Ксения Деликатная и Дмитрий Сосновских. Они предложили авторские программные разработки в области охраны труда. «На конференции представил способ усовершенствования процесса мониторинга дефицита спецодежды. Это поможет ответственным лицам быстрее реагировать на текущее состояние, наличие средств индивидуальной защиты», – поделился Дмитрий Сосновских.

«Конференция очень многогранная, участники предложили много идей, большинство из них актуальны. Комиссия однозначно отметила те идеи, которые уже имеют практическую реализацию и полезны уже сейчас. Молодые специалисты – это тот потенциал, который будет развивать компанию в будущем, делать ее лучше, эффективнее, безопаснее. Конференция – это хорошая площадка, где они могут заявить о себе, показать свои знания и расширить свой кругозор, потому что собираются представители со всей страны, из разных регионов», – отметил директор департамента охраны труда промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО «Транснефть» Андрей Зайцев.

По итогам конкурса участники второго тура, занявшие первое и второе места, примут участие в финале Международной научно-технической конференции молодежи, который пройдет в мае 2024 года в г. Хабаровске на базе ООО «Транснефть – Дальний Восток».

Справка:МНТКМ проводится по восьми секциям, каждая из которых в рамках второго тура проводится в отдельной организации системы «Транснефть». Цель конференции – развитие творческой инициативы и поощрение молодых специалистов, а также студентов, за лучшие идеи и разработки, представляющие вклад в развитие научно-технического потенциала.