Александр Моор принял участие в важном образовательном проекте

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед участниками IV образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Программа реализуется Минобрнауки РФ в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Александр Моор поделился опытом с будущими управленцами из 27 городов России, рассказав, как могут эффективно сотрудничать государство, бизнес и вузы для развития региона.

«Высшее должностное лицо отвечает за все, что происходит на территории, в том числе за научное и технологическое развитие. Для любого руководителя региона самое главное – это благополучие населения. И я вижу, что смысл развития технологий состоит в том, чтобы сделать жизнь людей безопаснее, удобнее, осмысленнее и благополучнее», – подчеркнул губернатор.

Он объяснил, как на региональном уровне, имея ограниченные ресурсы, решить, какие проекты поддерживать, особенно если на данный момент выгода неочевидна. Для этого необходимы технологические партнеры, потенциальные заказчики, которые видят перспективу практического использования исследовательских разработок, считает Александр Моор. Межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр создавался по такой же логике.

«Эффективность его работы оценивается в первую очередь по количеству проданных на рынке технологий и оборудования. Я считаю, это правильная конструкция. Мы должны помогать в поиске финансирования для тех научно-исследовательских проектов, которые могут быть реализованы в региональной экономике», – подчеркнул Александр Моор.

Участники программы обсудили с губернатором также систему грантов и кластерный подход в управлении экономикой региона.