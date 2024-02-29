Александр Моор принял участие в важном образовательном проекте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=U7TX7Cio9W9cRz+KfVk25NL1vZoPFsIG0SZMDPlNf+EFp+tvmV/HlVQ0DTSjzvluxoBCDvhXPDK9aqGDHz6EBrWUT1cLyEj3fdK36BzSlg6rQrO90OeSjb3VgeYau2bE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=U7TX7Cio9W9cRz+KfVk25NL1vZoPFsIG0SZMDPlNf+EFp+tvmV/HlVQ0DTSjzvluxoBCDvhXPDK9aqGDHz6EBrWUT1cLyEj3fdK36BzSlg6rQrO90OeSjb3VgeYau2bE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+JOjbm014UgtSUVZXjJWocW7/iAYCkLmdOSK00FTPCxCWI25n0CUv8Bu0lbi1ZPEMCRsFjmbTbrMiMUziSTmrJQZrA0miyoz5eeI9yLSHOxhVAaVTXjtudn2DFTbtKrm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+JOjbm014UgtSUVZXjJWocW7/iAYCkLmdOSK00FTPCxCWI25n0CUv8Bu0lbi1ZPEMCRsFjmbTbrMiMUziSTmrJQZrA0miyoz5eeI9yLSHOxhVAaVTXjtudn2DFTbtKrm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+JOjbm014UgtSUVZXjJWocW7/iAYCkLmdOSK00FTPCxCWI25n0CUv8Bu0lbi1ZPEMCRsFjmbTbrMiMUziSTmrJQZrA0miyoz5eeI9yLSHOxhVAaVTXjtudn2DFTbtKrm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+JOjbm014UgtSUVZXjJWocW7/iAYCkLmdOSK00FTPCxCWI25n0CUv8Bu0lbi1ZPEMCRsFjmbTbrMiMUziSTmrJQZrA0miyoz5eeI9yLSHOxhVAaVTXjtudn2DFTbtKrm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=U7TX7Cio9W9cRz+KfVk25NL1vZoPFsIG0SZMDPlNf+EFp+tvmV/HlVQ0DTSjzvluxoBCDvhXPDK9aqGDHz6EBrWUT1cLyEj3fdK36BzSlg6rQrO90OeSjb3VgeYau2bE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=U7TX7Cio9W9cRz+KfVk25NL1vZoPFsIG0SZMDPlNf+EFp+tvmV/HlVQ0DTSjzvluxoBCDvhXPDK9aqGDHz6EBrWUT1cLyEj3fdK36BzSlg6rQrO90OeSjb3VgeYau2bE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,3336   EUR  98,7225  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор поделился опытом с будущими управленцами из 27 городов России

Александр Моор принял участие в важном образовательном проекте

​Александр Моор поделился опытом с будущими управленцами из 27 городов России
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед участниками IV образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Программа реализуется Минобрнауки РФ в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Александр Моор поделился опытом с будущими управленцами из 27 городов России, рассказав, как могут эффективно сотрудничать государство, бизнес и вузы для развития региона.

«Высшее должностное лицо отвечает за все, что происходит на территории, в том числе за научное и технологическое развитие. Для любого руководителя региона самое главное – это благополучие населения. И я вижу, что смысл развития технологий состоит в том, чтобы сделать жизнь людей безопаснее, удобнее, осмысленнее и благополучнее», – подчеркнул губернатор.

Он объяснил, как на региональном уровне, имея ограниченные ресурсы, решить, какие проекты поддерживать, особенно если на данный момент выгода неочевидна. Для этого необходимы технологические партнеры, потенциальные заказчики, которые видят перспективу практического использования исследовательских разработок, считает Александр Моор. Межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр создавался по такой же логике.

«Эффективность его работы оценивается в первую очередь по количеству проданных на рынке технологий и оборудования. Я считаю, это правильная конструкция. Мы должны помогать в поиске финансирования для тех научно-исследовательских проектов, которые могут быть реализованы в региональной экономике», – подчеркнул Александр Моор.

Участники программы обсудили с губернатором также систему грантов и кластерный подход в управлении экономикой региона.


нравится (0) не нравится (0)
29 февраля в 10:33, просмотров: 373, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 756
  2. ​Валерий Фальков посетил Когалым и обсудил перспективы сургутского ИНТЦ 525
  3. ​В Тюменской области стартует прием заявок на конкурс молодых дарований «Дебют» 463
  4. ​Александр Моор: Патриотическое воспитание молодежи остается приоритетным направлением работы 445
  5. «Через визуализацию услышанного, написанного или сказанного я пытаюсь рассказать историю» 441
  6. ​В Тюмени открылся центр фиджитал-спорта 438
  7. ​В Тюменской области за последние пять лет открылось 11 детсадов 430
  8. Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сургуте 377
  9. ​Водитель без прав погиб в ДТП на трассе «Югра» 344
  10. ​Югра вошла в тройку самых пьющих регионов 325
  1. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 2469
  2. ​В Сургут идет долгожданное потепление 2128
  3. ​Александр Попов: «Сейчас принято ругать водителей автобусов, а я считаю, что их работа, напротив, сильно недооценена» 1769
  4. ​430-летний юбилей Сургута – отличный повод встряхнуть культурную жизнь Сургута на пару лет 1652
  5. Встреча двух цивилизаций 1627
  6. ​Александр Попов: «Сами по себе пересадки – не панацея. Их нужно сделать удобными, а для этого нужно больше остановок» 1587
  7. ​«Здание будет большей мощности» 1548
  8. ​Для грустных 1246
  9. ​«Разбудил я вас рано-то как!»: в ХМАО рабочий случайно раскопал берлогу медведей 1244
  10. ​На европейских айфонах появится замена ApplePay 1189
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5965
  2. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 5545
  3. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 3727
  4. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 3531
  5. ​Правила возврата некачественного товара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3292
  6. Бардак и его княжество 3089
  7. ​Человек как цель 2940
  8. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 2791
  9. Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку 2550
  10. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 2539

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика