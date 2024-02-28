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«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с коробкой-автоматом

«АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Vesta с автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с коробкой-автоматом
Фото: lada.ru

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным мотором 1.8EVO мощностью 122 л. С.

Как сообщает пресс-служба компании, для установки коробки-автомата модернизировали топливную и тормозную системы, а также создали новую опору силового агрегата. Новая автоматическая коробка передач прошла полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, подчеркнули в «АвтоВАЗе».

Ожидается, что коробку-автомат получат все модели семейства Vesta. В компании уточнили, что дополнительно сообщат о стоимости, комплектациях и сроках начала продаж Lada Vesta с «автоматом».


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Сегодня в 13:56, просмотров: 202, комментариев: 0
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