«АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Vesta с автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным мотором 1.8EVO мощностью 122 л. С.

Как сообщает пресс-служба компании, для установки коробки-автомата модернизировали топливную и тормозную системы, а также создали новую опору силового агрегата. Новая автоматическая коробка передач прошла полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, подчеркнули в «АвтоВАЗе».

Ожидается, что коробку-автомат получат все модели семейства Vesta. В компании уточнили, что дополнительно сообщат о стоимости, комплектациях и сроках начала продаж Lada Vesta с «автоматом».