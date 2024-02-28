Больше всего насвая тюменские таможенники изъяли в аэропорту Нижневартовска

С начала 2024 года сотрудники Тюменской таможни изъяли 25 килограммов некурительного табачного изделия − насвай. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего насвая изъяли в аэропорту Нижневартовска − почти 16 килограммов, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«В соответствии с действующим законодательством любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, в личных целях может ввезти на таможенную территорию ЕАЭС табачные изделия (сигареты, сигары, изделия с нагреваемым табаком, табак) общим весом не более 250 граммов», − пояснила начальник таможенного поста Аэропорт Нижневартовск Татьяна Сергиенко.

В основном насвай везут из Таджикистана и Узбекистана.

Между тем по фактам незаконного перемещения табачной смеси таможенники возбудили 26 дел об административных правонарушениях.

Напоминаем, что насвай, как и другие табачные изделия, наносит непоправимый вред здоровью и повышает риск возникновения онкологических заболеваний.