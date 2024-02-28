14 сельских учреждений культуры Тюменской области получили гранты

В Тюменской области подвели итоги конкурса сельских муниципальных учреждений культуры и работников культуры. Он организуется в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На конкурс была подана 121 заявка. По итогам отбора грантовую поддержку получат 14 сельских учреждений культуры и 15 работников культуры Тюменской области. Победившие муниципальные учреждения получат по 516 тысяч рублей, а их лучшие сотрудники – по 50 тысяч рублей.

Эксперты оценивали художественный уровень проводимых конкурсантами культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях различных уровней, активность в медиа и другие критерии работы. Впервые сбор, обработка и экспертиза заявок были полностью автоматизированы и осуществлялась на портале тюменьгранты.72to.ru.

По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, самыми активными участниками стали Ишимский и Упоровский районы – каждый подготовил по 11 заявок.

«Радует, что в областном конкурсе, который реализуется благодаря нацпроекту «Культура», участвуют учреждения культуры из населенных пунктов, где проживает меньше тысячи человек. И они заслуженно выигрывают! Так, в этом году есть победители из д. Ангарка Аромашевского района, с. Масали Упоровского района, с. Старый Кавдык Ялуторовского района. Это говорит о том, что в Тюменской области культура развивается даже в небольших поселениях, у нас создано единое культурное пространство», – отмечает Елена Майер.