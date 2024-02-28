Итоги визита делегации Тюменской области в Республику Беларусь обсудили на заседании двусторонней рабочей группы по перспективам укрепления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В составе делегации работали представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры региона. В ходе встречи были достигнуты договоренности по многим направлениям.

На территории Тюменской области будет создана площадка для выставки белорусской техники. Стороны обсудили вопрос размещения в регионе крупнейших производителей техники Республики Беларусь «МТЗ» и «АМКАДОР». Белорусские компании примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024.

Рассматривается возможность выхода тюменских товаропроизводителей на Белорусскую универсальную товарную биржу через Центр «Мой бизнес». Принято решение об участии тюменских предпринимателей в бизнес-миссии в Витебске. Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере легкой промышленности.

Достигнуты договоренности в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Белорусские производители примут участии в XII агропромышленной выставке «Тюмень Агро-2024», а тюменские компании приглашены для участия в мероприятиях «Белагро-2024». Ученым предстоит совместная научная работа в области эколого-географического испытания сортов, гибридов и селекционных линий сельскохозяйственных культур и создание учебника по микробиологии.

На заседании стороны обменялись информацией об объектах отдыха и оздоровления на территории Тюменской области и Республики Беларусь, а также обсудили создание прямого авиасообщения.