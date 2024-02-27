В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram массово жалуются на сбой в работе мессенджера. Они не могут отправлять и получать сообщения, а само приложение находится в статусе «соединение». Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Telegram, так и в его десктопной версии.

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, с проблемами с подключением столкнулись пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других российских городов. Сбои также зафиксировали в США, Германии и других странах, пишет РБК.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел в середине февраля, уточняет издание.