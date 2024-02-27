Российские компании все реже предлагают сотрудникам работать удаленно

В России сократилось число вакансий с удаленным режимом работы. Сейчас сотрудники на удаленке есть только в каждой третьей компании. В прошлом году таких организаций было больше: 40% в марте и 37% в декабре. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Уточняется, что в регионах компании чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34, 31 и 29% соответственно). Однако общая доля сотрудников на удаленке незначительна: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и специалисты по продажам.

«Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании трудились удаленные сотрудники, проживающие за границей», - сказано в сообщении.

Вакансии с удаленным режимом работы сейчас составляют 4-6% от их общего числа в стране.