В Тюмени завершились старты II Всероссийской Спартакиады сильнейших

На протяжении 10 дней центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью был местом притяжения любителей лыжных гонок. В минувшие выходные здесь завершились старты II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Посмотреть соревнования звездных атлетов приехали гости более чем из 40 краев и областей страны. Одними из самых активных оказались болельщики из Югры. По данным аналитиков МегаФона они на 3 месте в топ 10 регионов по числу посетителей соревнований.

Согласно анализу обезличенных данных оператора, наибольший интерес состязания лыжников вызвали у москвичей, югорчан, жителей Свердловской области и Ямала. Каждый второй болельщик приехал в «Жемчужину Сибири» из этих регионов. В первую десятку главных спортивных фанатов также попали жители Санкт-Петербурга, Кузбасса, Новосибирска и Курганской области.

Наиболее активными югорские болельщики были в последние дни соревнований. По количеству посетителей масс-стартов на 50 км, югорчане занимают 3 место в рейтинге, опередив как уральских соседей — Курганскую и Челябинскую области, Пермский край и Удмуртию, так команды поддержки из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Уфы и других регионов.

Для того чтобы многочисленные гости могли с комфортом звонить и пользоваться передачей данных, инженеры МегаФона заранее подготовили к повышенным нагрузкам объекты связи в локациях с высокой концентрацией абонентов.

Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Москвы, Перми и Ямала. Именно они использовали больше всего интернет-трафика. Жители Югры на 6 месте по объему передачи фото и видео с площадок Спартакиады сильнейших и на 2 строке среди самых разговорчивых болельщиков в завершающие дни чемпионата – в среднем болельщик совершал по четыре звонка в час.

Среди зрителей мероприятия оказались настоящие фанаты, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Мурманска, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области.