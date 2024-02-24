На Ямале стартовала эстафета дней оленевода

В Надыме стартовал День оленевода, сообщает ИА «Север-Пресс». Он открывает череду праздников на Ямале, рассказал глава района Дмитрий Жаромских. «В эти дни в Надыме собираются оленеводы со всего Ямала, гости из самых разных уголков страны, чтобы воочию увидеть неповторимость Крайнего Севера, его культуры. Получаем поздравления от всех, кто любит наш город и округ», — отметил он.

На победу в XХVIII Открытых традиционных соревнованиях оленеводов на кубок губернатора Ямал претендуют 18 команд из 188 оленеводов. Участников состязаний поздравила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. «Ты попадаешь в такую природу, такую экзотику. Это совершенно другой мир: красивые северные пейзажи, бескрайняя тундра. Здесь можно пересечь полярный круг, узнать, как живут коренные народы Севера, поучаствовать в традиционных праздниках», — сказала она.

Состязания в Надыме пройдут 24 и 25 февраля. В первый день молодежь пройдет обряд очищения. Гости праздника увидят показ мод, поучаствуют в мастер-классах по плетению традиционных украшений. Жителей города предупредили, что из-за забега оленей будет временно прекращено движение транспорта по набережной имени Оруджева на участке от выезда из жилой зоны в районе домов №№ 29–39, по проезду от Ленинградского проспекта.