Apple рассматривает предложение добавить на iPhone сторонние платежные системы

Сторонние платежные системы, которые являются альтернативой Apple Pay, могут появится на айфонах в ближайшей перспективе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Verge. Источник — Европейская комиссия, которая рассказала, что Apple сама предложила взять обязательства «по решению проблем конкуренции», связанных с доступом к NFC на ее смартфонах. Фактически это означает одобрение на появление замены Apple Pay.

Пользоваться сторонними платежными системами смогут владельцы айфонов, зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны.