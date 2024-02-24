Белорусскую технику продолжат поставлять в Тюменскую область

В Минске прошло совместное заседание рабочей группы представителей Республики Беларусь и Тюменской области. Его возглавили заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич. Главной темой обсуждений на деловой встрече стало дальнейшее укрепление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества сторон.

По итогам 2023 года товарооборот Республики Беларусь с Тюменской областью составил порядка 3,3 млрд долларов. В рамках заседания обсуждались перспективы взаимодействия в сферах дорожного строительства, коммунального хозяйства, противопожарной и аварийно-спасательной работы, туризма, патриотического воспитания молодежи и т.д.

Одним из важных блоков встречи стали вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Так, сегодня на тюменских полях уже работают почти три тысячи единиц разнообразной белорусской техники. Открыты около 20 магазинов белорусских продуктов питания, в регион поставляются сыры, творог, рыбная продукция. В свою очередь тюменские производители экспортируют в Республику семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства, кондитерские изделия, чай.

Как сообщает региональный департамент АПК, совместная работа продолжится и в 2024 году. Планируется дальнейшее взаимодействие в части поставок сельскохозяйственной техники, совместная научная работа, участие сторон в агропромышленных выставках «Тюмень Агро-2024» и «Белагро-2024».