Заместитель генпрокурора обсудил с властями Тюменской области пожарную безопасность

Губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев провели заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

«Не будет лишним еще раз оценить уроки, которые мы с вами получили в сложной обстановке 2023 года. Времени до нового пожароопасного сезона осталось совсем немного. Мы продолжаем наращивать численность и техническую оснащенность наших пожарных и лесопожарных формирований. Существенно обновило свою технику за прошедший год и Главное управление МЧС России по Тюменской области», – отметил губернатор.

Сергей Зайцев обратил внимание на эффективность тушения природных пожаров в первые сутки с момента выявления очагов возгорания. Анализируя готовность региона к предстоящим паводковым и пожароопасным периодам, он отметил, что в регионе активизирована работа по приведению в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения.

На устройство пожарных водоемов в населенных пунктах муниципалитетам региона выделяется целевое финансирование. Александр Моор подчеркнул, что работы по устройству водоемов должны быть завершены качественно и в срок.

Глава региона поставил задачу до 1 марта провести в каждом муниципалитете тренировки по эвакуации населения и социальных учреждений.