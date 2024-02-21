Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка». Регулятор объяснил это нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. В течение последних 12 месяцев к «Киви Банку» пять раз применялись ограничительные меры, включая запрет на осуществление отдельных операций, пишут «Ведомости».

«[Банк] систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – говорится в заявлении ЦБ.

По данным ЦБ, «Киви банк» не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность была связана с высокорисковыми операциями, которые использовались в теневом бизнесе, включая переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и др., уточнили в Банке России.

Там также добавили, что «Киви банк» был участником системы страхования вкладов. Деньги с депозитов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. (в совокупности на одного вкладчика), включая начисленные проценты, вернут клиентам банка.