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​Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь обсудили в Минске

Тюменские эксперты обсудили с коллегами из Минска технологический суверенитет

​Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь обсудили в Минске
Фото: vk.com/tmninvest

Делегация Тюменской области посетила посольство России в Минске, где состоялась рабочая встреча с советником-посланником РФ в Республике Беларусь Петром Фроловым, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Технологический суверенитет на фоне санкций стал одним из ключевых вопросов обсуждения. Второй важный аспект сотрудничества – развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

На встрече стороны обсудили вопросы продвижения российского несырьевого экспорта в Республику, поддержку экспортных поставок с участием Российского экспортного центра, работу Белорусской универсальной товарной биржи, электронных площадок, использование лизинговых инструментов для продвижения российской высокотехнологичной продукции на белорусском рынке.

«Одно из направлений экспорта тюменской продукции поставки семян рапса. За 9 месяцев 2023 года тюменцы направили белорусским коллегам почти 1240 тонн семян. Также в Республику поставляется тюменская продукция животноводства, чай, кондитерские изделия», – сообщил заместитель губернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Также среди перспективных направлений – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. За последние 3 года тюменские аграрии приобрели более 230-ти единиц белорусской техники.

«Тот уровень сотрудничества, на который мы выходим сейчас, им можно гордиться. Вы можете рассчитывать на помощь, поддержку и участие посольства», – заверил Петр Фролов.


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20 февраля в 21:16, просмотров: 179, комментариев: 0
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