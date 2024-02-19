«Жемчужину Сибири» посетили более 20 тысяч лыжных болельщиков

В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершились соревнования по лыжным гонкам, которые проходили в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших с 9 по 18 февраля. По данным организаторов, за эти дни «Жемчужину Сибири» посетили более 20 тысяч болельщиков.

Сильнейшие российские лыжники соревновались в спринте, скиатлоне, раздельном старте, командном спринте, эстафете и масс-старте. В турнире также приняли активное участие спортсмены из Республики Беларусь. 4 серебряные и 2 бронзовые медали завоевала команда Тюменской области.

Губернатор Александр Моор выразил признательность всем спортсменам за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам. Отдельную благодарность он адресовал Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе – за доверие к Тюменской области.

«Я на сто процентов уверена, что мировая элита лыжных гонок находится сейчас в России. Всероссийская спартакиада сильнейших – главный старт сезона. Он прошел просто суперуспешно. Спасибо всем в Тюмени. Организационные моменты были на самом высоком уровне. Соревноваться надо в Тюмени», – сказала Елена Вяльбе, комментируя прошедшую спартакиаду. Она также высоко оценила уровень развития массового лыжного спорта в Тюменской области.

Александр Моор, который болел за тюменских участниц женского масс-старта вместе со своей семьей, подчеркнул: «Важно, чтобы мы в своих семьях культивировали здоровый образ жизни, регулярные занятия физической культурой и спортом. И, конечно же, нужно привлекать наших детей на такие большие соревнования... Это очень сильный мотивирующий фактор».