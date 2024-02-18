Творог, сыр и наринэ «Золотые луга» признаны «Лучшими продуктами года – 2024»

Продукты тюменского молочного производителя АО «Золотые луга» завоевали три золотые медали международного конкурса «Лучший продукт года – 2024», сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

С 6 по 10 февраля в Москве проходила крупнейшая международная выставка в индустрии продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе – «ПродЭкспо – 2023», которая объединила более 2 тысяч участников из 35 стран. В рамках выставки состоялась церемония награждения победителей международного конкурса «Лучший продукт года – 2024».

Компания «Золотые луга» выставила на конкурс три продукта и получила за них золотые медали. «Лучший продуктами» были признаны: творог 5%, сыр «Голландский» ТМ «Золотые луга», кисломолочный продукт наринэ ТМ «Живи ЗдорОво!»

Образцы продукции, представленные участниками, оценивала конкурсная комиссия. В ее состав входили специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, отраслевых институтов и союзов, органов управления, лабораторий для проведения физико-химических испытаний образцов и испытательных центров.

Теперь победители конкурса имеют право использовать логотип награды на упаковках своей продукции.