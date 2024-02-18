476 семей Тюменской области получат сертификаты на улучшение жилищных условий

Сертификаты на улучшение жилищных условий начали выдавать молодым семьям в муниципалитетах Тюменской области. В программе участвуют все районы и городские округа региона, сообщает Главное управление строительства.

В этом году в списке претендентов на получение субсидии 476 семей. Все они должны получить сертификаты до 1 марта 2024 года. У получивших господдержку будет 7 месяцев на ее реализацию. Право на получение субсидии имеют семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, при этом приоритет отдаётся многодетным семьям.

Заместитель начальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв поясняет: «Суммы, выделяемые каждой семье, зависят от места проживания и состава семьи. В среднем это около трети стоимости квартиры».

Так, семья Натальи Черновой получила сертификат на улучшение жилищных условий в г. Ишиме. Она поделилась, что планирует воспользоваться субсидией на приобретение собственного дома. Семье выделили сертификат на сумму 1 300 000 рублей, они добавят материнский капитал, полученный на второго ребенка, и возьмут ипотеку.

Напомним, что в прошлом году средствами сертификатов для улучшения жилищных условий воспользовались 479 семей Тюменской области.